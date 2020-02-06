Наркоманка из Энгельса подсадила знакомого на «соль»

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:38:07+03:00

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор наркоманке, которая пристрастила к «соли» своего знакомого.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, женщину также признали виновной в хранении значительной партии наркотиков.

Установлено, что в сентябре 2018 года 37-летняя жительница Энгельса предложила попробовать «соль» своему знакомому. До того момента он наркотики не употреблял. Женщина заверила его, что это вещество не вызывает привыкания, зато дает приятные ощущения. Мужчина согласился на укол.

Помимо прочего, 6 марта 2019 года женщина отыскала закладку с «солью» на улице Колотилова в Энгельсе для личного употребления.

Суд приговорил гражданка к 2,5 года ограничения свободы. Кроме того, ее отправили на принудительное лечение от наркомании.

ИСТОЧНИК KP.RU