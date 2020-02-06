Саратовский рецидивист украл из магазина на Орджоникидзе дальномер

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:18:52+03:00

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В Заводском районе Саратова полиция вчера, 5 февраля, задержала рецидивиста, подозреваемого в краже.

- Днем 31 января в отдел обратился 36-летний мужчина и рассказал, что за десять минут днем 8 января кто-то в магазине на улице Орджоникидзе украл лазерный дальномер Bosch за 2,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 48-летнего мужчину, который с 2003 по 2017 годы был несколько раз судим.

В нынешнем деле ему выписали подписку о невыезде. Рецидивист рассказал, что продал дальномер неизвестному, а деньги потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU