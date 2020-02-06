2020-02-06T11:18:52+03:00
Происшествия

Саратовский рецидивист украл из магазина на Орджоникидзе дальномер

Технику он продал неизвестному
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Заводском районе Саратова полиция вчера, 5 февраля, задержала рецидивиста, подозреваемого в краже.

- Днем 31 января в отдел обратился 36-летний мужчина и рассказал, что за десять минут днем 8 января кто-то в магазине на улице Орджоникидзе украл лазерный дальномер Bosch за 2,7 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и задержали 48-летнего мужчину, который с 2003 по 2017 годы был несколько раз судим.

В нынешнем деле ему выписали подписку о невыезде. Рецидивист рассказал, что продал дальномер неизвестному, а деньги потратил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове задержали рецидивиста с наркотиками
Российский книжный союз собирается продвигать чтение в Саратовской области
Жители Солнечного-2 обратили внимание на авральные работы в школе «Аврора»
Итоговое сочинение в Саратовской области прошло без нарушений
В Саратове мужчина задушил собутыльника из-за оскорбления другого человека
В Саратовской области нехватка врачей составляет от 5 до 10%
Панков: Володин поправил: «не надо всех под одну черту подводить»
В Саратовской области сократилось число несовершеннолетних преступников
Жительницу Вольского района обманули при продаже дома
В поселке Солнечный рецидивист пытался обокрасть магазин
В Саратовскую облдуму планируют направить инициативу о запрете на вылов и продажу раков
Володин предупредил чиновников Саратова об увольнении
Жителей Саратовской области приглашают проверить тонометры