2020-02-06T11:37:37+03:00
Общество

Саратовские охотники стали чаще нарушать закон

За причиненный ущерб взыскали свыше 670 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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На заседании комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской областиНа заседании комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской областиФото: Дарья Вострикова
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В 2019 году в Саратовской области выявили 684 нарушения в сфере использования объектов животного мира и среды их обитания. Об этом рассказал начальник отдела государственного контроля и надзора за использованием объектов животного мира и среды их обитания комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов 6 февраля на расширенном заседании комитета.

Всего регион располагает около 10 млн гектар охотничьих угодий. В ходе 6 759 рейдов выявлено 684 нарушения. Зафиксированы 44 факта браконьерства, почти в два раза увеличилось количество возбужденных по этому поводу уголовных дел — с 18 до 35. За причиненный браконьерами ущерб взыскано более 670 тыс. рублей. Всего наложено по штрафам 885 тыс. рублей.

За охоту вне сроков лишены охотничьих билетов 26 человек — на восемь больше, чем в прошлом году.

Выдано почти 25 тыс. разрешений на охоту, что на 20% больше, чем в прошлом году. Статистика показала, что раньше граждане пренебрегали этим документом.

Александр Гаврилов отметил, что нужно уходить от выдачи разрешений с записями в журнала, можно автоматизировать этот процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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