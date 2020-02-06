Приставы под Саратовом описали склад, комбайн и тракторы должника

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:52:45+03:00

Имущество уже описано и будет продано, если глава КФХ не найдет деньги

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Глава КФХ из Питерского района Саратовской области рискует лишиться имущества за долги перед кредиторами.

- Организация обратилась в суд, чтобы взыскать с хозяйства более 2 млн. Суд встал на сторону истца, но добровольно фермер деньги не отдал, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

Приставы и представители банка выехали в гости к должнику и нашли имущество, которое можно продать в счет долга. Были описаны зерносклад и сельхозтехника, в том числе комбайн и три трактора.

Если глава КФХ не отдаст деньги, то имущество продадут.

ИСТОЧНИК KP.RU