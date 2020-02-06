Под Саратовом мужчина ограбил собственную мать

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:35:23+03:00

Он открыто похитил сумку с документами и мобильным

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В Саратовском районе полиция задержала вчера, 5 февраля, мужчину, подозреваемого в ограблении матери.

- Днем 5 февраля 63-летняя жительница села Березина Речка заявила, что ее 29-летний сын, ранее судимый за наркопреступление, открыто похитил у нее сумку, в которой были паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение и мобильный телефон Philips, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

При поимке мужчина признался в преступлении. У него изъяли похищенный сотовый телефон и паспорт и возбудили уголовное дело. Теперь злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU