На уборку снега в Саратове вышли 235 рабочих
За сутки израсходовано 72 тонны песка, соли и реагентов
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В Саратове на уборку улиц от снега и наледи сегодня, 6 февраля, вышли 235 рабочих.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, улицы чистит 221 единица техники.
Задействованы ресурсы МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».
Особое внимание, кроме проезжей части, уделяется расчистке тротуаров и пешеходных переходов. На дороги высыпано за сутки 72 тонны песко-соляной смеси и химреагентов.
ИСТОЧНИК KP.RU