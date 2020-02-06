2020-02-06T10:11:34+03:00
Общество

На уборку снега в Саратове вышли 235 рабочих

За сутки израсходовано 72 тонны песка, соли и реагентов
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове на уборку улиц от снега и наледи сегодня, 6 февраля, вышли 235 рабочих.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, улицы чистит 221 единица техники.

Задействованы ресурсы МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой».

Особое внимание, кроме проезжей части, уделяется расчистке тротуаров и пешеходных переходов. На дороги высыпано за сутки 72 тонны песко-соляной смеси и химреагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24