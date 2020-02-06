В Саратове открылся центр «Яндекс.Еда»

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:07:04+03:00

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Сегодня, 6 февраля, в Саратове открыли Центр управления клиентским сервисом «Яндекс.Еда». Он будет отвечать за поддержку сервиса в России, Казахстане.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», всего здесь разместится около 400 молодых специалистов и управленцев, которые будут заниматься поддержкой пользователей, взаимодействовать с ресторанами и курьерами партнерских логистических компаний, участвовать в оптимизации логистики сервиса, помогать ресторанам и оперативно обновлять меню, управлять специальными акциями и предложениями на платформе.

В ближайшие два года компания вложит в развитие центра порядка 250 млн рублей.

На мероприятии побывал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который в приветственной речи пожелал центру развития. Также на открытии была зампред правительства Алексей Стрельников, министр экономического развития Юлия Швакова, мэр Михаил Исаев.

Руководитель «Яндекс.Еды» Максим Фирсов отметил, что при выборе места для центра из 170 городов было решено организовать его в Саратове.

- Главный актив — это люди, мы смотрим на их потенциал. В этом смысле Саратов — отличное место для нас. Открытие центров позволяет ребятам развиваться в своем городе и строить карьеру, — отметил он.

После этого прошла экскурсия: губернатору и чиновникам показали рабочие места, кухню, комнату отдыха.

- Мы в тренде цифровизации. Благодарен партнерам «Яндекс», которые выбрали нас. Говорим о потенциале, возможности появления 400 хорошо оплачиваемых рабочих мест. Это занятость молодежи, прежде всего. Хочу, чтобы жители знали — это потенциал Саратова, он еще не раскрыт, — подчеркнул Валерий Радаев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/759096" frameborder="0"></iframe> В Саратове открылся Центр управления клиентского сервиса "Яндекс. Еда"..

Во время экскурсии посетителям рассказали, что здесь у комнат есть свои названия, которые ассоциируются с городом. Поскольку Саратов связан с космосом и первым космонавтом Юрием Гагариным, названия соответствующие: «Белка и Стрелка», «Млечный путь», «Телескоп».

ИСТОЧНИК KP.RU