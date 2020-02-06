2020-02-06T10:07:04+03:00
Общество

В Саратове открылся центр «Яндекс.Еда»

Здесь будут работать 400 специалистов [фото, видео]
Дарья Вострикова
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В Саратове открылся Центр "Яндекс.Еда"В Саратове открылся Центр "Яндекс.Еда"Фото: Дарья Вострикова
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Сегодня, 6 февраля, в Саратове открыли Центр управления клиентским сервисом «Яндекс.Еда». Он будет отвечать за поддержку сервиса в России, Казахстане.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», всего здесь разместится около 400 молодых специалистов и управленцев, которые будут заниматься поддержкой пользователей, взаимодействовать с ресторанами и курьерами партнерских логистических компаний, участвовать в оптимизации логистики сервиса, помогать ресторанам и оперативно обновлять меню, управлять специальными акциями и предложениями на платформе.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

В ближайшие два года компания вложит в развитие центра порядка 250 млн рублей.

На мероприятии побывал губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который в приветственной речи пожелал центру развития. Также на открытии была зампред правительства Алексей Стрельников, министр экономического развития Юлия Швакова, мэр Михаил Исаев.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

Руководитель «Яндекс.Еды» Максим Фирсов отметил, что при выборе места для центра из 170 городов было решено организовать его в Саратове.

- Главный актив — это люди, мы смотрим на их потенциал. В этом смысле Саратов — отличное место для нас. Открытие центров позволяет ребятам развиваться в своем городе и строить карьеру, — отметил он.

После этого прошла экскурсия: губернатору и чиновникам показали рабочие места, кухню, комнату отдыха.

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

- Мы в тренде цифровизации. Благодарен партнерам «Яндекс», которые выбрали нас. Говорим о потенциале, возможности появления 400 хорошо оплачиваемых рабочих мест. Это занятость молодежи, прежде всего. Хочу, чтобы жители знали — это потенциал Саратова, он еще не раскрыт, — подчеркнул Валерий Радаев.

В Саратове открылся Центр управления клиентского сервиса "Яндекс. Еда"..

Во время экскурсии посетителям рассказали, что здесь у комнат есть свои названия, которые ассоциируются с городом. Поскольку Саратов связан с космосом и первым космонавтом Юрием Гагариным, названия соответствующие: «Белка и Стрелка», «Млечный путь», «Телескоп».

. Фото: Дарья Вострикова

.Фото: Дарья Вострикова

ИСТОЧНИК KP.RU

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