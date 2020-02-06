Саратовцы не вошли в число самых скромных россиян
Саратов вошел в рейтинг скромности городов России. Однако, далеко не на первые места.
Соответствующее исследование провели эксперты независимого агентства Zoom Market в 23 городах страны.
Респондентам были заданы вопросы: скажите, вы любите привлекать к себе внимание? Вы любите демонстрировать свои достижения, имущество или достаток? Вы можете назвать себя скромным человеком?
Лидерами рейтинга скромности стали Санкт-Петербург, Новосибирск и Тюмень. Самыми нескромными — Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи. Саратов занял 17-е место из 23.
По словам коммерческого директора Zoom Market Андрея Штырева, 68% опрошенных сочли себя скромными. В то же время эксперты считают, что по-настоящему скромный человек себя таковым не назовет.
ИСТОЧНИК KP.RU