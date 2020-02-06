Мошенничество с квартирами обманутых дольщиков Фонда жилищного строительства передано в суд

6 Февр. 2020 2020-02-06T10:39:40+03:00

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В Саратове направлено в суд уголовное дело о мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, а также легализации денежных средств.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, речь идет о хищении средств дольщиков.

Следствие полагает, что с 2006 по 2016 годы генеральный директор НКО «Фонд жилищного строительства» Александр Тихонов и его заместитель, используя подставные фирмы, похитили деньги и материальные ценности дольщиков четырех многоквартирных домов. Общая сумма ущерба составила более 520 млн рублей.

При этом они зарегистрировали квартиры и земельные участки на подставных лиц, чтобы легализовать имущество стоимостью более 10 млн рублей.

Кроме того, Александр Тихонов обратился в суд, чтобы взыскать с «Фонда жилищного строительства» более 50 млн рублей по договорам займов. Для этого он также привлекал подставных лиц.

Кроме того, он сумел присвоить имущественные права на десять квартир стоимостью более 25 млн рублей. Их также оформили на подставного человека.

Дело будет рассматривать Волжский суд Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU