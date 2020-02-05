2020-02-05T19:04:41+03:00
Общество

В Саратовской области ищут Ильгара Теймур-оглы Салимова

О нем ничего не известно с ноября
Дарья Вострикова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратовской области ищут 30-летнего Ильгара Салимова Теймур-оглы.

Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт», он также может быть в Забайкальской крае, в Соликамске, Пермском крае.

О нем ничего не известно с 4 ноября 2019 года.

Из особых примет мужчины: родинка на носу.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Неизвестно, во что он был одет. С собой у него была клетчатая сумка на колесах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 6,1% в январе
Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с 95-летним юбилеем
В Саратовской области ищут Ильгара Теймур-оглы Салимова
В Заводском районе столкнулись маршрутка и УАЗ
На один вечер изменено расписание трамваев №11 в Саратове
В Саратове на кольце НИИ столкнулись цистерна и «Нива»
В январе с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 691 тыс. пассажиров
Новых министров саратовского правительства представят в течение недели
Возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновников саратовского Минздрава
Михаил Исаев рассказал о переезде своих саратовских знакомых в Москву
Дмитрий Тепин потребовал объявить выговор директору школы за принуждение учеников к работе
Росгвардейцы задержали магазинных грабителей в Балакове и Саратове
В ЗАТО Светлый мусорные баки установили под окнами квартир
В честь 75-летия Победы пройдет марш-бросок служащих ВДВ через Балашов
Панков: Тем, кто садится за руль в пьяном виде, не место в «Единой России»
Мужчина отработает мат в адрес саратовского полицейского
Объявлен набор на 16 должностей в полицию Саратова
ГЖИ призвала жителей фотографировать неубранный мусор в Саратове
В трехметровый котлован в Саратове упал рабочий
Стрелюхин подтвердил получение правительством области предложения о строительстве надземного метро в Энгельсе
В Саратове бизнесмен пытался подкупить налогового инспектора 5 млн рублей
Помощник машиниста электрички присвоил себе найденный телефон пассажира
На трамваях и троллейбусах Саратова планируют установить ГЛОНАСС
Карантин: где в школах и техникумах Саратовской области отменены занятия
В Саратовской области ведется наблюдение за всеми прибывшими из Китая в последние две недели