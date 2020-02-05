В Саратовской области ищут Ильгара Теймур-оглы Салимова
О нем ничего не известно с ноября
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В Саратовской области ищут 30-летнего Ильгара Салимова Теймур-оглы.
Как рассказали «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Аллерт», он также может быть в Забайкальской крае, в Соликамске, Пермском крае.
О нем ничего не известно с 4 ноября 2019 года.
Из особых примет мужчины: родинка на носу.
Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Неизвестно, во что он был одет. С собой у него была клетчатая сумка на колесах.
ИСТОЧНИК KP.RU