Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 6,1% в январе

5 Февр. 2020 2020-02-05T20:40:32+03:00

Изменить размер текста: A A

По оперативной информации, в январе 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено свыше 6 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 10,9% и составило порядка 4,6 тыс. ДФЭ (перевезено более 101 тыс. тонн грузов, + 21%), в том числе:

– химикаты и сода – 2,2 тыс. ДФЭ (+22,7% к уровню 2019 года);

– промышленные товары народного потребления – 0,66 тыс. (рост в 3 раза);

– цветные металлы – 0,5 тыс. (рост почти в 8 раз);

– черные металлы – 0,3 тыс. (-43,1%);

– продовольственные товары – 0,27 тыс. (-0,7%);

– метизы – 0,2 тыс. (рост в 3 раза);

– нефть и нефтепродукты – 0,14 тыс. (+21,4%).

***

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

ИСТОЧНИК KP.RU