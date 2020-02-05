В январе с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 691 тыс. пассажиров
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По оперативной информации, в январе 2020 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 691 тыс. пассажиров, что на 3,4% меньше отмечаемого годом ранее. Из них поездами дальнего следования воспользовались почти 257 тыс. человек (-1,3%), пригородными поездами – 434 тыс. (-4,6%).
Пассажирооборот по итогам января составил 235 млн пасс-км (+3,6%), в том числе в дальнем следовании – 216,5 млн пасс-км (+4%), в пригородном сообщении – 18,8 млн пасс-км (-1,1%).
ИСТОЧНИК KP.RU