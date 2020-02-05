2020-02-05T17:27:19+03:00
Общество

В январе с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 691 тыс. пассажиров

Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По оперативной информации, в январе 2020 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 691 тыс. пассажиров, что на 3,4% меньше отмечаемого годом ранее. Из них поездами дальнего следования воспользовались почти 257 тыс. человек (-1,3%), пригородными поездами – 434 тыс. (-4,6%).

Пассажирооборот по итогам января составил 235 млн пасс-км (+3,6%), в том числе в дальнем следовании – 216,5 млн пасс-км (+4%), в пригородном сообщении – 18,8 млн пасс-км (-1,1%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В январе с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено 691 тыс. пассажиров
Новых министров саратовского правительства представят в течение недели
Возбуждено очередное уголовное дело в отношении чиновников саратовского Минздрава
Михаил Исаев рассказал о переезде своих саратовских знакомых в Москву
Дмитрий Тепин потребовал объявить выговор директору школы за принуждение учеников к работе
Росгвардейцы задержали магазинных грабителей в Балакове и Саратове
В ЗАТО Светлый мусорные баки установили под окнами квартир
В честь 75-летия Победы пройдет марш-бросок служащих ВДВ через Балашов
Панков: Тем, кто садится за руль в пьяном виде, не место в «Единой России»
Мужчина отработает мат в адрес саратовского полицейского
Объявлен набор на 16 должностей в полицию Саратова
ГЖИ призвала жителей фотографировать неубранный мусор в Саратове
В трехметровый котлован в Саратове упал рабочий
Стрелюхин подтвердил получение правительством области предложения о строительстве надземного метро в Энгельсе
В Саратове бизнесмен пытался подкупить налогового инспектора 5 млн рублей
Помощник машиниста электрички присвоил себе найденный телефон пассажира
На трамваях и троллейбусах Саратова планируют установить ГЛОНАСС
Карантин: где в школах и техникумах Саратовской области отменены занятия
В Саратовской области ведется наблюдение за всеми прибывшими из Китая в последние две недели