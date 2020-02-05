В честь 75-летия Победы пройдет марш-бросок служащих ВДВ через Балашов

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:56:25+03:00

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В субботу, 8 февраля, участники марш-броска в честь 75-летия Победы, военнослужащие Камышинского десантно-штурмового соединения ВДВ прибудут в Балашов.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Балашовского района, в парке имени Куйбышева пройдет митинг с возложением цветов к монументу славы, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со дня образования воздушно-десантных войск.

Точками маршрута станут: Волгоград — Балашов — Рассказово — Тамбов — Мичуринск — Первомайский — Новомосковск и города воинской славы: Серпухов и Наро-Фоминск. Общая протяженность марш-броска около 1,3 тыс. км.

Всего в марш-броске примут участие восемь команд из 30 человек в разных регионах России, которые преодолеют более 7,5 тыс. км.

Их наградят в парке Победы на Поклонной горе в городе-герое Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU