ГЖИ призвала жителей фотографировать неубранный мусор в Саратове

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:50:12+03:00

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В Саратове состоялось обсуждение о работе Регоператора.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие состоялось на площадке Общеросийского народного фронта и участие в нем приняли представители УК, руководитель Госжилинспекции Сергей Вербин, председатель комитета администрации Саратова по ЖКХ Наталья Даниленко.

Она рассказала о работе Регоператора в зимний период. По словам представителей организации, они якобы не могут заехать во двор. Поэтому представителям комитета приходилось отправляться на место и прям там выяснять и руководить процессом. По мнению Натальи Даниленко, это ненормальная ситуация.

Причем чиновница предположила, что регоператор «просто не хотел» работать в сложных условиях.

Сергей Вербин также рассказал о случаях, когда Регоператор длительное время не реагирует на жалобы и не убирает мусор. Но когда понимает, что его могут привлечь к ответу, приступает к работе. Сергей Вербин призвал жителей делать фото- и видеозаписи в качестве доказательства плохого вывоза мусора.

- Регоператор предоставляет в суд документы, которые якобы говорят, что Регоператор ездил на адреса. И мы суды проигрываем. Хоть и полдома будут говорить, что это не так, — сказала представитель ГЖИ Екатерина Шапкина.

Она призвала УК помочь призвать Регоператора к ответу, чтобы те отрабатывали свои деньги, не юлили в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU