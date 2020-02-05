В трехметровый котлован в Саратове упал рабочий

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:38:39+03:00

Мужчину отвезли в горбольницу №9 в состоянии средней степени тяжести

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На улице Братьев Никитиных в Саратове сегодня, 5 февраля, в трехметровый котлован свалился рабочий.

Как сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф, врачи выезжали на место происшествия. Мужчину отвезли в горбольницу №9 в состоянии средней степени тяжести. Однако переломов у мужчины нет.

В ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», с чьим рабочим и случился инцидент, корреспонденту «Комсомолки» ответили, что мужчина не падал в яму.

- Он поскользнулся, упал рядом и не очень удачно зацепился за соседний заборчик, — рассказал замдиректора ООО «КВС» Михаил Сычев.

Напомним, сегодня, на улице Братьев Никитиных коммунальщики ремонтируют водопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU