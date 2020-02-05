В трехметровый котлован в Саратове упал рабочий
На улице Братьев Никитиных в Саратове сегодня, 5 февраля, в трехметровый котлован свалился рабочий.
Как сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф, врачи выезжали на место происшествия. Мужчину отвезли в горбольницу №9 в состоянии средней степени тяжести. Однако переломов у мужчины нет.
В ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», с чьим рабочим и случился инцидент, корреспонденту «Комсомолки» ответили, что мужчина не падал в яму.
- Он поскользнулся, упал рядом и не очень удачно зацепился за соседний заборчик, — рассказал замдиректора ООО «КВС» Михаил Сычев.
Напомним, сегодня, на улице Братьев Никитиных коммунальщики ремонтируют водопровод.
ИСТОЧНИК KP.RU