Стрелюхин подтвердил получение правительством области предложения о строительстве надземного метро в Энгельсе

5 Февр. 2020 2020-02-05T15:36:53+03:00

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Вице-губернатор, председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин подтвердил корреспонденту «КП-Саратов», что в правительство действительно поступило предложение от бизнесмена из Санкт-Петербурга по строительству надземного метро в Энгельсе.

- Да, поступало такое предложение. Понимаете, каждое обращение, бизнеса или любого жителя, требует изучения, оценки целесообразности таких решений или предложений. Мы готовы рассматривать любые позитивные предложения совместно с их авторами, чтобы потом сделать выводы. Насколько я знаю, на сегодняшний день есть разные комментарии по этому вопросу, в том числе от минтранса области. Думаю, мы все обсудим. Ситуация требует средств, оценки – насколько это эффективно. Не надо делать поспешных шагов, чтобы сделать выводы, нужно все посчитать. У любого подобного проекта должно быть технико-экономическое обоснование. Только тогда можно что-то говорить, - рассказал Стрелюхин.

Напомним, бизнесмен из Санкт-Петербурга Ринат Бичурин предложил правительству Саратовской области построить надземное метро в Энгельсе.

Как пишет сам Бичурин в письме, он собирается возвести линию длиной порядка 10 км за счет частных инвестиций. Метрополитен будет в частной собственности и управлять им будет также не государство, а вот налоги с нового проекта оно получит.

Бизнесмен заявляет, что «создание массового скоростного внеуличного общественного транспорта» поможет решить проблему. К тому же, по его заверениям, вагоны будут на шинном ходу как в Париже, что не создаст много шума. Изготавливать он их собирается на энгельсском заводе «Тролза».

В плюсы Бичурин также выносит стоимость надземного метро, по сравнению с подземным, — в 20 раз меньше — и скорость его постройки: за год он обещает возвести первую 10-километровую линию.

ИСТОЧНИК KP.RU