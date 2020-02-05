2020-02-05T15:06:48+03:00
Общество

На трамваях и троллейбусах Саратова планируют установить ГЛОНАСС

Маршрут троллейбуса №3 появился в приложении «Умный транспорт»
Екатерина Семенова
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Троллейбус №3 появился в приложении" Умный транспорт".

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В горэлектротранспорт Саратова начали внедрять систему ГЛОНАСС.

Как сообщил на своей странице в сети Instagram глава Саратова Михаил Исаев, СГЭТ начал работу по установке оборудования.

Это позволит электротранспорту войти в приложение «Умный транспорт». Там уже появился троллейбус №3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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