На трамваях и троллейбусах Саратова планируют установить ГЛОНАСС
Маршрут троллейбуса №3 появился в приложении «Умный транспорт»
Троллейбус №3 появился в приложении" Умный транспорт".
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В горэлектротранспорт Саратова начали внедрять систему ГЛОНАСС.
Как сообщил на своей странице в сети Instagram глава Саратова Михаил Исаев, СГЭТ начал работу по установке оборудования.
Это позволит электротранспорту войти в приложение «Умный транспорт». Там уже появился троллейбус №3.
ИСТОЧНИК KP.RU