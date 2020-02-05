2020-02-05T15:01:06+03:00
Общество

В Саратовской области ведется наблюдение за всеми прибывшими из Китая в последние две недели

Все подозрения в заражении пока не подтверждаются
Марина Новопашина
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Брифинг в правительстве по ОРВИБрифинг в правительстве по ОРВИФото: Марина Новопашина
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Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заявил, что всех заболевших коронавирусом, если они появятся в Саратовской области, будут изолировать.

- Сейчас проводятся ряд мероприятий в связи с коронавирусом. Уже проведено достаточно совещаний и закрыты границы с Китаем. Заболевших в области нет. Однако их будут изолировать, если таковые появятся, — сказал Шувалов 5 февраля на брифинге в правительстве региона, посвященном объявленной эпидемии вирусных заболеваний в Саратовской области.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о работе с прибывшими из Китая.

- За теми, кто приехал в течение последних 14 дней из Китая, ведется более тщательное наблюдение. Те, кто недавно обращался с признаками ОРВИ, были обследованы и подтверждений коронавируса не обнаружено, — сказала Кожанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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