Школьникам начальных классов в Саратовской области не отменят каникулы из-за карантина

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:58:18+03:00

В правительстве прошел брифинг по ситуации с вирусами в Саратовской области Фото: Марина Новопашина

Пока что в регионе полностью прекращены занятия в 654 образовательных учреждениях

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По состоянию на 5 февраля в Саратовской области закрыты 654 школы, детсада, техникума и вуза. Школы полностью ушли на карантин в пяти городах и 11 районах. Еще в 37 образовательных организациях выборочно закрыты 70 классов и групп.

Об этом было заявлено на брифинге председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина и руководителей Минздрава и Минобразования, который прошел 5 февраля в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Всего за период с 27 января по 2 февраля в регионе зарегистрировано более 24 тыс. заболевших ОРВИ, порог эпидемии превышен на 107%.

Больше всего заболевших среди детей 7–14 лет. Введение карантина в школах приостановило рост заболеваемости, он остался на уровне прошлой недели — 23,3%.

В Саратове эпидемиологический порог превышен на 38%, здесь больных уже свыше 9,5 тыс.

- Мы имеем в полном объеме необходимые лекарства в аптеках и больницах. А также средства защиты. Те меры, которые были приняты, они показали свою эффективность, чтобы инфекция не распространилась, — отметил Александр Стрелюхин.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова настаивает на необходимости в местах массового скопления людей носить медицинские маски.

- Мы рекомендуем в торговых центрах, гостиницах, кинотеатрах и других массовых и развлекательных местах использовать защитные средства. Маски, респираторы, дезинфицирующие средства, — сказала Кожанова.

В 2019 году по области было привито 47,3% населения. Это, несомненно, помогло гражданам не заболеть и снизить уровень тех, кто уже заразился.

Министр образования Ирина Седова заметила, что благодарна родителям, которые помогают детям в учебе дома во время карантина.

Она также заявила, что отмена занятий никак не повлияет на традиционные каникулы учеников начальных классов между третьей и четвертой четвертями.

ИСТОЧНИК KP.RU