В Энгельсе значительно выросло число убийств

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:42:33+03:00

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В Энгельсе Саратовской области выросло число преступлений против личности.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, был проведен анализ состояния преступности в 2019 году, по сравнению с 2018-м.

Количество убийств и покушений выросло на 40%. Причинений тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель — на 80%. Кроме того, на 16,7% стало больше причинений тяжкого вреда здоровью, которые не привели к смерти.

В то же время отмечено, что раскрываемость убийств и причинений тяжкого вреда здоровью с летальным исходом составляет 100%.

ИСТОЧНИК KP.RU