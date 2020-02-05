В Энгельсе значительно выросло число убийств
Рост составил 40%
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В Энгельсе Саратовской области выросло число преступлений против личности.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, был проведен анализ состояния преступности в 2019 году, по сравнению с 2018-м.
Количество убийств и покушений выросло на 40%. Причинений тяжкого вреда здоровью, что повлекло гибель — на 80%. Кроме того, на 16,7% стало больше причинений тяжкого вреда здоровью, которые не привели к смерти.
В то же время отмечено, что раскрываемость убийств и причинений тяжкого вреда здоровью с летальным исходом составляет 100%.
ИСТОЧНИК KP.RU