Саратовцы могут остаться без площадок для мусорных контейнеров

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:40:15+03:00

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В штабе Общероссийского народного фронта в Саратове 5 февраля собрались общественники, представители Госжилинспекции, чиновники администрации, члены Союза управляющих компаний, чтобы обсудить ситуацию с вывозом мусора в городе.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было отмечено, что зачастую контейнерные площадки были организованы в неположенном месте — на зеленых зонах или на неразграниченной территории.

Председатель комитета по ЖКХ администрации Саратова Наталья Даниленко отметила, что все площадки должны быть оборудованы на территории УК, а также не на красной линии и не на проезжей части.

- Мы вас предупреждали — УК должна обеспечить место сбора отходов. Можно разместить на неразграниченной земле площадку — тогда землю надо оформить, вызвать кадастрового которые обслуживают несколько УК — и мусорный контейнер есть, но каждая компания считает, что это не его объект. Можно договориться между собой, кому будет контейнер принадлежать. Сделать одну площадку на несколько домов. Та ситуация, что сложилась — недопустима, — отметила она.

Наталья ДаниленкоФото: Ольга Симонова

По словам Даниленко, чиновники и надзорные органы могут проверить правильность установки площадок.

- Будем приходить к вам с надзорными органами и штрафовать. Если не придем к решению — все площадки уберут. Это жесткая позиция города, — заявила чиновница.

ИСТОЧНИК KP.RU