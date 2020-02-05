Саратовцы могут остаться без площадок для мусорных контейнеров
В штабе Общероссийского народного фронта в Саратове 5 февраля собрались общественники, представители Госжилинспекции, чиновники администрации, члены Союза управляющих компаний, чтобы обсудить ситуацию с вывозом мусора в городе.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», было отмечено, что зачастую контейнерные площадки были организованы в неположенном месте — на зеленых зонах или на неразграниченной территории.
Председатель комитета по ЖКХ администрации Саратова Наталья Даниленко отметила, что все площадки должны быть оборудованы на территории УК, а также не на красной линии и не на проезжей части.
- Мы вас предупреждали — УК должна обеспечить место сбора отходов. Можно разместить на неразграниченной земле площадку — тогда землю надо оформить, вызвать кадастрового которые обслуживают несколько УК — и мусорный контейнер есть, но каждая компания считает, что это не его объект. Можно договориться между собой, кому будет контейнер принадлежать. Сделать одну площадку на несколько домов. Та ситуация, что сложилась — недопустима, — отметила она.
Наталья ДаниленкоФото: Ольга Симонова
По словам Даниленко, чиновники и надзорные органы могут проверить правильность установки площадок.
- Будем приходить к вам с надзорными органами и штрафовать. Если не придем к решению — все площадки уберут. Это жесткая позиция города, — заявила чиновница.
ИСТОЧНИК KP.RU