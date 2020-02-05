В Саратове возбуждено дело о получении взятки сотрудником вуза

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:39:09+03:00

По версии следствия, он взял у студентки 25 тыс. рублей

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В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя вуза.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина преподавал в вузе Саратова с февраля по июль 2018 года.

По версии следствия, он получил не менее 25 тыс. рублей от студентки за сдачу экзаменов по своему и другим предметам.

Впоследствии он перешел на работу в другой вуз. По предварительной версии, речь идет о Михаиле Горбачеве, который сейчас трудится в МГУ.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Саратова. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU