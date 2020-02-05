В Саратове возбуждено дело о получении взятки сотрудником вуза
В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении бывшего преподавателя вуза.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина преподавал в вузе Саратова с февраля по июль 2018 года.
По версии следствия, он получил не менее 25 тыс. рублей от студентки за сдачу экзаменов по своему и другим предметам.
Впоследствии он перешел на работу в другой вуз. По предварительной версии, речь идет о Михаиле Горбачеве, который сейчас трудится в МГУ.
Преступление было выявлено сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД Саратова. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU