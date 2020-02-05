В Саратове рецидивист избил прохожую и отобрал у нее сумку
Он пропил деньги женщины
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Полиция Заводского района раскрыла грабеж у 49-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 4 февраля в 15:00 у дома №19а по улице Азина неизвестный напал на нее, избил и отобрал сумку, где лежал телефон Philips и 500 рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 44-летний рецидивист, который признался, что пропил деньги, а сумку выкинул — аксессуар обнаружили у дома №5 по Верхоянской улице.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU