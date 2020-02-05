2020-02-05T12:25:35+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист избил прохожую и отобрал у нее сумку

Он пропил деньги женщины
Дарья Вострикова
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Полиция Заводского района раскрыла грабеж у 49-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 4 февраля в 15:00 у дома №19а по улице Азина неизвестный напал на нее, избил и отобрал сумку, где лежал телефон Philips и 500 рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 44-летний рецидивист, который признался, что пропил деньги, а сумку выкинул — аксессуар обнаружили у дома №5 по Верхоянской улице.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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