Саратовцам рассказали, как избежать пожара

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:09:08+03:00

Нужно аккуратно обращаться с печами и электричеством

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Жителям Саратовской области рассказали, как избежать пожаров.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, возгорания возникают из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации печей и электрического оборудования.

Чтобы этого избежать, лучше не курить в постели, не давать детям спички, хранить горючие материалы и жидкости вдали от нагревательных приборов.

Не стоит топить печь с дверными трещинами, используя горючие жидкости, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника.

При использовании электроприборов стоит отказаться от тех, у которых повреждена изоляция, нет несгораемых подставок, с самодельными предохранителями, включать в электросеть несколько приборов.

При пожаре нужно позвонить по телефонам 01, 101, 112, выключить электричество и перекрыть газ, залить очаг пожара водой, передвигаться ползком или пригнувшись, закрыв рот и нос тряпкой. При возгорании одежды на человеке нужно повалить его, облить водой или накрыть ковриком, курткой, пальто.

Запрещено использовать лифт, а при невозможности эвакуации нужно обозначить свое местоположение белой простыней.

ИСТОЧНИК KP.RU