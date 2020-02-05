2020-02-05T12:09:08+03:00
Общество

Саратовцам рассказали, как избежать пожара

Нужно аккуратно обращаться с печами и электричеством
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жителям Саратовской области рассказали, как избежать пожаров.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, возгорания возникают из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил эксплуатации печей и электрического оборудования.

Чтобы этого избежать, лучше не курить в постели, не давать детям спички, хранить горючие материалы и жидкости вдали от нагревательных приборов.

Не стоит топить печь с дверными трещинами, используя горючие жидкости, сушить дрова, длина которых превышает размеры топливника.

При использовании электроприборов стоит отказаться от тех, у которых повреждена изоляция, нет несгораемых подставок, с самодельными предохранителями, включать в электросеть несколько приборов.

При пожаре нужно позвонить по телефонам 01, 101, 112, выключить электричество и перекрыть газ, залить очаг пожара водой, передвигаться ползком или пригнувшись, закрыв рот и нос тряпкой. При возгорании одежды на человеке нужно повалить его, облить водой или накрыть ковриком, курткой, пальто.

Запрещено использовать лифт, а при невозможности эвакуации нужно обозначить свое местоположение белой простыней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Отключена вода в поселке Юбилейный
Ольга Баталина: обсуждение поправок в Конституцию идет бурно
Володин сообщил о необходимости строительства двух школ в Солнечном-2
В Саратове мужчину посадили на 13 лет за многократные изнасилования юной падчерицы
В рамках акции «Эстафета добрых дел» сотрудники СК России навестили ветерана Великой Отечественной войны Михаила Калинкина
Житель Марксовского района оплатил штрафы ГИБДД из страха лишиться Volkswagen Touareg
Полиция Саратова раскрыла кражу из магазина двухгодичной давности
В центре Саратова почти в три раза выросло число преступлений с банковскими картами
В Саратове в субботу состоится ярмарка на Театральной площади
Рецидивист украл четыре бутылки текилы из магазина в поселке Соколовый
Тренер «Чеховских медведей» дал интервью перед матчем со «СГАУ-Саратов»