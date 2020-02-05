В Федоровском районе пенсионерка украла из квартиры картошку и куриные крылышки
Сумма ущерба составила 650 рублей
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Полиция Федоровского района раскрыла кражу продуктов из квартиры на Первомайской улице в поселке Мокроус 66-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 44-летняя односельчанка забрала у нее две сетки картошки по 10 кг, сетку лука на 5 кг и пластиковый пакет с куриными крылышками общим весом 3,5 кг.
Сумма ущерба составила 650 рублей.
Злоумышленницу задержали и доставили в отдел, продукты у нее изъяли.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU