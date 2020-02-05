Саратовский депутат призвал не называть летчиц Марины Расковой «ночными ведьмами»
В администрации Саратова 5 февраля обсудили мероприятия по патриотическому воспитанию.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», был заслушан отчет председателя комитета по образованию Ларисы Ревуцкой, который в целом был оценен положительно.
Был поднят ряд вопросов. Например, депутат Дмитрий Сорокин раскритиковал тот факт, что летчиц-героинь времен Великой Отечественной войны под руководством Марины Расковой называют «ночными ведьмами».
- Так их называли фашисты. А наши называли «небесными ласточками», — заявил он.
В связи с этим депутат считает, что не следует применять такое название.
ИСТОЧНИК KP.RU