Вип-персоны и журналисты побегут на саратовской «Лыжне России» дистанцию в 1 945 метров

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:57:40+03:00

В их числе будут чемпионки мира по биатлону

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Сегодня, 5 февраля, в пресс-центре правительства Саратовской области прошла конференция на тему проведения соревнований по лыжным гонкам на призы губернатора Саратовской области в рамках 38-й «Лыжни России».

- Будет несколько дистанций: 10 км — мужчины и женщины, команды силовиков и ведомств области, 5 км — юноши и девушки, 1 945 метров — для почетных участников, команд министерств и ведомств, администраций муниципальных районов и районов Саратова, СМИ, — рассказал министр спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Шапочки и номера раздадут всем зарегистрированным участникамФото: Ольга Симонова

Главным судьей соревнований будет судья всероссийской категории по биатлону Анатолий Сурков.

Также на конференции побывала Любовь Калинина, серебряный призер юниорского чемпионата мира по биатлону, завершившегося недавно в Швейцарии. Только сегодня она приехала в Саратов, где ее торжественно встретили на вокзале.

Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что каждый год участвует в «Лыжне России».

Призы ждут победителейФото: Ольга Симонова

Напомним, соревнования пройдут 8 февраля по традиции на территории бывшего аэродрома в Базарном Карабулаке.

ИСТОЧНИК KP.RU