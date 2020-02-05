Вип-персоны и журналисты побегут на саратовской «Лыжне России» дистанцию в 1 945 метров
Сегодня, 5 февраля, в пресс-центре правительства Саратовской области прошла конференция на тему проведения соревнований по лыжным гонкам на призы губернатора Саратовской области в рамках 38-й «Лыжни России».
- Будет несколько дистанций: 10 км — мужчины и женщины, команды силовиков и ведомств области, 5 км — юноши и девушки, 1 945 метров — для почетных участников, команд министерств и ведомств, администраций муниципальных районов и районов Саратова, СМИ, — рассказал министр спорта Саратовской области Александр Абросимов.
Шапочки и номера раздадут всем зарегистрированным участникамФото: Ольга Симонова
Главным судьей соревнований будет судья всероссийской категории по биатлону Анатолий Сурков.
Также на конференции побывала Любовь Калинина, серебряный призер юниорского чемпионата мира по биатлону, завершившегося недавно в Швейцарии. Только сегодня она приехала в Саратов, где ее торжественно встретили на вокзале.
Она поблагодарила всех за поддержку и отметила, что каждый год участвует в «Лыжне России».
Призы ждут победителейФото: Ольга Симонова
Напомним, соревнования пройдут 8 февраля по традиции на территории бывшего аэродрома в Базарном Карабулаке.
ИСТОЧНИК KP.RU