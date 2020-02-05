Александр Янклович предложил увеличить расходы на освещение патриотизма в СМИ
Депутат гордумы, руководитель «Боевого братства» Александр Янклович на совещании по патриотическому воспитанию, которое 5 февраля проходит в администрации Саратова, высказал предложение увеличить расходы на освещение мероприятий в СМИ.
- Гадости напишут бесплатно. А что-то хорошее репортеры наши бесплатно писать не будут, — уверен он.
В то же время большинство участников совещания сошлись во мнении, что в городе многое делается в рамках программы патриотического воспитания.
- На самом деле колоссальная работа проводится, но это вчерашняя оценка, и мы каждый день должны вставать на ступеньку выше. И вот говорим про патриотическое воспитание — но какие мы, такие и дети, — подытожил глава Саратова Михаил Исаев, отметив, что надо начинать с себя.
ИСТОЧНИК KP.RU