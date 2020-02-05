2020-02-05T11:52:47+03:00
Общество

Александр Янклович предложил увеличить расходы на освещение патриотизма в СМИ

Он уверен, что бесплатно писать что-то хорошее не будут
Екатерина Семенова
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Депутат гордумы, руководитель «Боевого братства» Александр Янклович на совещании по патриотическому воспитанию, которое 5 февраля проходит в администрации Саратова, высказал предложение увеличить расходы на освещение мероприятий в СМИ.

- Гадости напишут бесплатно. А что-то хорошее репортеры наши бесплатно писать не будут, — уверен он.

В то же время большинство участников совещания сошлись во мнении, что в городе многое делается в рамках программы патриотического воспитания.

- На самом деле колоссальная работа проводится, но это вчерашняя оценка, и мы каждый день должны вставать на ступеньку выше. И вот говорим про патриотическое воспитание — но какие мы, такие и дети, — подытожил глава Саратова Михаил Исаев, отметив, что надо начинать с себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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