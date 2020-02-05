Саратовец украл телефон на рынке

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:49:59+03:00

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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 33-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 4 февраля с 8:50 до 9:30 он находился на рынке «Магистраль» и присвоил себе телефон марки Honor 7c, который лежал в левом кармане куртки прохожего.

Выяснилось, что 35-летний мужчина отнес технику в комиссионный магазин на Пугачевской улице.

Гражданина задержали, он во всем признался. На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU