2020-02-05T11:49:59+03:00
Происшествия

Саратовец украл телефон на рынке

Аппарат нашли в комиссионном магазине
Дарья Вострикова
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 33-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 4 февраля с 8:50 до 9:30 он находился на рынке «Магистраль» и присвоил себе телефон марки Honor 7c, который лежал в левом кармане куртки прохожего.

Выяснилось, что 35-летний мужчина отнес технику в комиссионный магазин на Пугачевской улице.

Гражданина задержали, он во всем признался. На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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