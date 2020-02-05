Саратовец украл телефон на рынке
Аппарат нашли в комиссионном магазине
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 33-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 4 февраля с 8:50 до 9:30 он находился на рынке «Магистраль» и присвоил себе телефон марки Honor 7c, который лежал в левом кармане куртки прохожего.
Выяснилось, что 35-летний мужчина отнес технику в комиссионный магазин на Пугачевской улице.
Гражданина задержали, он во всем признался. На него завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU