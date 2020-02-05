В магазине «Уралочка» балаковцев травили поддельным алкоголем

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:48:49+03:00

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Предпринимателя по фамилии Сахнов, торговавшего в магазине «Уралочка» в Балакове, привлекли к ответственности за продажу поддельного алкоголя.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда Саратовской области, в суд обратились сотрудники полиции и объяснили, что проверка 23 июля в торговой точке на улице Комарова, 144а показала: мужчина торговал алкоголем без документов.

У него изъяли 130 бутылок водки «Пшеничная», 20 бутылок «Чистого серебра», 14 бутылок коньяка «Лезгинка»: все по 0,5 литра, а также 11 бутылок вина «Портвейн 777» по 2 литра.

Исследования показали, что коньяк и вино является спиртосодержащей жидкостью с содержанием спирта этилового в количестве 34,5% об., 16,4%.

В итоге 9 декабря 2019 года суд постановил: оштрафовать предпринимателя на 10 тыс. рублей, изъять и уничтожить его продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU