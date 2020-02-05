2020-02-05T11:45:35+03:00
Общество

Депутат Гордумы Саратова заявил, что коррупция перечеркивает патриотическое воспитание

Михаил Исаев предложил ему обратиться в прокуратуру
Екатерина Семенова
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В администрации Саратова сегодня, 5 февраля, состоялось совещание, где обсудили патриотическое воспитание.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», после отчета председателя комитета по образованию Ларисы Ревуцкой о выполненных мероприятиях патриотической направленности, слово взял депутат Гордумы Дмитрий Сорокин.

Он отметил, что патриотические мероприятия направлены на молодежь, однако молодое поколение «чувствует фальшь». В качестве негативного примера последнего времени он привел данные о сокращении численности населения области.

- Если мы вымираем, плохо, но это одна проблема. А если бегут, как из чумного барака, то это еще хуже, — заявил он.

Также он заявил, что поборы в детсадах и школах, коррупция в вузах перечеркивает все положительные моменты.

- Как можно воспитывать патриотов в таких условиях. Работа проводится огромная, но когда она перечеркивает действительность, это нам не поможет сохранить страну. У молодежи очень много вопросов к власти, — уверен он.

Глава Саратова Михаил Исаев на это заметил, что Дмитрию Сорокину следует с этими вопросами отправиться в городскую прокуратуру.

- Вы можете туда обратиться, пусть ведут расследования, виновные несут наказание, — отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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