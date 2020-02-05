2020-02-05T09:47:55+03:00
Происшествия

Трое мужчин похитили собутыльника и до смерти забили его на берегу пруда в Новоузенском районе

Расследуется уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Саратовской области продолжается расследование уголовного дела о гибели 32-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее двум жителям Новоузенского района, 26 и 47-ми лет, было предъявлено обвинение в умышленном причинении здоровью, что повлекло смерть человека.

Во время расследования было установлено, что кроме этого потерпевший был похищен и удерживался в неволе. Соответствующее обвинение было предъявлено, помимо этих мужчин, еще 44-летнему гражданину.

По версии следствия, с 8 по 10 августа 32-летний потерпевший распивал алкоголь с тремя приятелями на хуторе Ближний. Во время застолья 44-летний мужчина обвинил его в краже телефона, остальные двое — 26 и 47-ми лет, поддержали упреки. Они начали избивать его кулаками по голове.

Позже компания отправилась кататься на машине 44-летнего мужчины по Новоузенскому и Александрово-Гайскому районам. Во время прогулки ссора несколько раз разгоралась с новой силой, и мужчины вновь принимались избивать потерпевшего. В какой-то момент его запихали в багажник и продолжали возить.

На берегу поселка Солянка они вытащили раненого человека, и 26-летний злоумышленник нанес ему еще несколько ударов ногой по голове, а 47-летний палкой избил по спине. После этого злоумышленники уехали.

11 августа брат потерпевшего обратился в полицию с заявлением об исчезновении родственника. Удалось установить подозреваемых, которые рассказали о случившемся и указали, где находится тело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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