В Саратове женщину обманули на 41 тыс. рублей при сдаче квартиры
Доверчивая гражданка сообщила злоумышленникам данные своей карты
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В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя жительница Ленинского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка разместила объявление о сдаче квартиры в интернете, ей позвонила неизвестная и сказала, что готова снять жилье и перевести деньги, только для этого нужно сообщить реквизиты карты.
После получения информации женщина лишилась более 41 тыс. рублей.
Выяснилось, что злоумышленница звонила с номера, зарегистрированного в Волгоградской области.
Сотрудники полиции проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU