В Саратове женщину обманули на 41 тыс. рублей при сдаче квартиры

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:22:08+03:00

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В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 35-летняя жительница Ленинского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, гражданка разместила объявление о сдаче квартиры в интернете, ей позвонила неизвестная и сказала, что готова снять жилье и перевести деньги, только для этого нужно сообщить реквизиты карты.

После получения информации женщина лишилась более 41 тыс. рублей.

Выяснилось, что злоумышленница звонила с номера, зарегистрированного в Волгоградской области.

Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU