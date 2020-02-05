По подозрению в экстремизме задержан саратовец

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:06:45+03:00

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Полиция подозревает в разжигании национальной розни 44-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина размещал на своей странице в соцсети материалы, которые призывают к осуществлению экстремистской деятельности в отношении представителей органов государственной власти. Такой вывод был сделан после психолого-лингвистического исследования.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU