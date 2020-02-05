Коронавирус: в Саратовской области проверили четвертого подозрительного заболевшего

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:55:36+03:00

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Роспотребнадзор по Саратовской области продолжает комплекс мероприятий по предотвращению заноса коронавирусной инфекции.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, с начала года в регионе было обследовано четыре человека с подозрением на коронавирус. Этой инфекции у них не выявлено.

- Все граждане с симптомами простудных заболеваний, прибывшие из Китая и обратившиеся за помощью в течении двух недель, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и лабораторно обследуются на весь перечень возбудителей ОРВИ, — отметили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты настоятельно не рекомендуют ездить в Китай до стабилизации обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU