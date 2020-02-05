Коронавирус: в Саратовской области проверили четвертого подозрительного заболевшего
Роспотребнадзор по Саратовской области продолжает комплекс мероприятий по предотвращению заноса коронавирусной инфекции.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, с начала года в регионе было обследовано четыре человека с подозрением на коронавирус. Этой инфекции у них не выявлено.
- Все граждане с симптомами простудных заболеваний, прибывшие из Китая и обратившиеся за помощью в течении двух недель, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и лабораторно обследуются на весь перечень возбудителей ОРВИ, — отметили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, специалисты настоятельно не рекомендуют ездить в Китай до стабилизации обстановки.
ИСТОЧНИК KP.RU