Пьяный дебошир после угроз убить отца напал на полицейского в Саратове

5 Февр. 2020 2020-02-05T08:25:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Волжском районе Саратова завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины, которого обвиняют в применении насилия к представителю власти.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на момент преступления мужчина был пьян, а сотрудник полиции находился при исполнении.

По версии следствия, утром 26 сентября пожилые супруги вызвали наряд полиции в частный дом в Волжском районе, чтобы повлиять на их сына. Тот проявлял агрессию к отцу и угрожал ему. Однако прибывшие правоохранители не стали для дебошира авторитетом — он ударил одного из них кулаком в грудь. Лишь после этого его удалось задержать.

На предварительном следствии мужчина признал вину и раскаялся.

Уголовное дело направлено в суд.

Кроме того, за угрозы убийством в адрес отца мужчина уже осужден. Его приговорили к условному сроку на год.

ИСТОЧНИК KP.RU