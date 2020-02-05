2020-02-05T08:04:16+03:00
Происшествия

В Балашове сын до смерти забил отца

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области завершено расследование уголовного дела о гибели 71-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего, обвиняют 49-летнего сына погибшего.

По версии следствия 9 ноября отец с сыном распивали алкоголь в своем частном доме. Они поссорились и мужчина несколько раз ударил пожилого родителя руками и ногами по голове и телу.

После этого он ушел из дома, но по телефону рассказал о случившемся сожительнице. Та, в свою очередь, сообщила жене пенсионера, которая жила отдельно. Женщина вызвала полицию и вместе с ними обнаружила супруга без сознания.

Пострадавшего госпитализировали, но 15 ноября он скончался. Причиной смерти стала тупая травма головы.

Обвиняемый признался и раскаялся. Мужчина был взят под стражу, дело направлено прокурору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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