В Балашове сын до смерти забил отца
В Балашове Саратовской области завершено расследование уголовного дела о гибели 71-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего, обвиняют 49-летнего сына погибшего.
По версии следствия 9 ноября отец с сыном распивали алкоголь в своем частном доме. Они поссорились и мужчина несколько раз ударил пожилого родителя руками и ногами по голове и телу.
После этого он ушел из дома, но по телефону рассказал о случившемся сожительнице. Та, в свою очередь, сообщила жене пенсионера, которая жила отдельно. Женщина вызвала полицию и вместе с ними обнаружила супруга без сознания.
Пострадавшего госпитализировали, но 15 ноября он скончался. Причиной смерти стала тупая травма головы.
Обвиняемый признался и раскаялся. Мужчина был взят под стражу, дело направлено прокурору.
ИСТОЧНИК KP.RU