В селе под Саратовом двое подсобных рабочих фермы погибли в бане

4 Февр. 2020 2020-02-04T20:51:31+03:00

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В селе Новобурасского района Саратовской области погибли двое мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина 58 и 53-х лет были наняты в качестве подсобных рабочих в животноводческое хозяйство.

Они жили в доме на территории фермы. 4 февраля родственник хозяина приехал к ним с продовольствием, но никого не обнаружил. Тогда он проверил постройки и нашел тела в бане.

Медики не выявили признаков насильственной смерти при предварительном осмотре. После окончательной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU