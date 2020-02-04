2020-02-04T20:51:31+03:00
Происшествия

В селе под Саратовом двое подсобных рабочих фермы погибли в бане

Тела нашел родственник хозяина
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР по Саратовской областиФото СУ СКР по Саратовской области
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В селе Новобурасского района Саратовской области погибли двое мужчин.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина 58 и 53-х лет были наняты в качестве подсобных рабочих в животноводческое хозяйство.

Они жили в доме на территории фермы. 4 февраля родственник хозяина приехал к ним с продовольствием, но никого не обнаружил. Тогда он проверил постройки и нашел тела в бане.

Медики не выявили признаков насильственной смерти при предварительном осмотре. После окончательной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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