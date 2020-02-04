В селе под Саратовом двое подсобных рабочих фермы погибли в бане
Тела нашел родственник хозяина
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В селе Новобурасского района Саратовской области погибли двое мужчин.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина 58 и 53-х лет были наняты в качестве подсобных рабочих в животноводческое хозяйство.
Они жили в доме на территории фермы. 4 февраля родственник хозяина приехал к ним с продовольствием, но никого не обнаружил. Тогда он проверил постройки и нашел тела в бане.
Медики не выявили признаков насильственной смерти при предварительном осмотре. После окончательной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU