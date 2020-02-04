2020-02-04T17:46:49+03:00
Общество

Дмитрий Тепин встретился с энгельсскими командами КВН

Участники успешно выступили в Сочи
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 февраля, глава Энгельсского района Дмитрий Тепин встретился с местными командами КВН, которые успешно выступили в Сочи на прошедшем XXXI Международном фестивале команд КВН «КиВиН - 2020».

- Ребята - большие молодцы. Команда «Тетя» получила право представлять наш регион в Центральной международной Лиге КВН, а команда «HD» вошла в состав Премьер-лиги КВН-2020. В ходе встречи ребята рассказали, как прошёл фестиваль в Сочи. Обсудили участие команд в Премьер Лиге и Международной лиге, — написал Дмитрий Тепин на своей странице в соцсети Instagram.

Он пожелал участникам команд успехов в новом сезоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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