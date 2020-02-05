2020-02-05T06:14:14+03:00
Общество

В Саратовской области будет сильный ветер и мокрый снег

На дорогах будет скользко
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 февраля, в Саратовской области будет облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, местами будет мокрый снег, туман с видимостью 500 метров и менее, гололед.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада, со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с или 15-17 м/с.

Температура будет колебаться в значениях от -2 до +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области будет сильный ветер и мокрый снег
В селе под Саратовом двое подсобных рабочих фермы погибли в бане
Эксперты: население Саратовской области продолжит сокращаться и дальше
В Саратовской области создадут два новых министерства
В Энгельсе иномарка влетела в полицейский автозак
Дмитрий Тепин встретился с энгельсскими командами КВН
В Саратове из-за опиловки деревьев отменяются ночные рейсы трамвая №3
Рецидивист из Саратова обокрал чужой банковский счет на 7,3 тыс. рублей
В Саратове трамваи №11 один вечер будут ходить по измененному расписанию
Михаил Исаев с саратовцами осмотрели памятник летчице Марине Расковой
В энгельсской администрации прокомментировали жалобы на привлечение школьников к уборке детсада
Полицейские нашли у саратовца дома плантацию конопли, ружье и наркотики
Довыборы в Саратовскую облдуму назначены на 17 мая
В Саратове предложено снизить размеры компенсаций обманутым дольщикам
Более 1,2 тыс. водителей не уступили дорогу пешеходам в Саратове
Прокуратура Хвалынска помогла предпринимателям получить 2 млн рублей долгов
В школах Вольска и Балакова продлили карантин
В детские сады Саратовской области поступило 360 картин
Анастасия Халиуллина отправится на «Лыжню России» в Базарном Карабулаке
Закладчица героина из Саратова проведет пять лет в колонии
В срыве сроков восстановления перекопанных улиц в «Т Плюс» обвинили подрядчиков
В Саратове мужчина до смерти забил мать, требуя денег на алкоголь