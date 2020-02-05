В Саратовской области будет сильный ветер и мокрый снег

5 Февр. 2020 2020-02-05T06:14:14+03:00

На дорогах будет скользко

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Сегодня, 4 февраля, в Саратовской области будет облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, местами будет мокрый снег, туман с видимостью 500 метров и менее, гололед.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада, со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы достигнут 14 м/с или 15-17 м/с.

Температура будет колебаться в значениях от -2 до +3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU