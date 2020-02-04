2020-02-04T16:36:52+03:00
Общество

Михаил Исаев с саратовцами осмотрели памятник летчице Марине Расковой

В ближайшее время эксперты оценят объем реставрации
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 февраля, мэр Саратова Михаил Исаев вместе с с жителями Заводского района побывал на территории троллейбусного депо «Энгельсэлектротранс», где временно хранится памятник Герою Советского Союза Марине Расковой.

- Вместе с членами Общественного совета по реконструкции сквера Марины Расковой осмотрели памятник героической лётчице. Совсем недавно скульптура, располагавшаяся в Лётном городке Энгельса, была заменена на новую, благодаря Председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину. Узнав об этом, жители Заводского района обратились к Вячеславу Викторовичу с просьбой установить старый памятник в сквере М. Расковой, и их просьба нашла поддержку, — написал мэр на своей странице в соцсети Instagram.

Глава города отметил, что в ближайшее время эксперты оценят объем работ по реставрации памятника.

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Отметим, что на сегодняшний день в сквере Марины Расковой Заводского района стоит только символичный мемориальный фрагмент винтовки. Установка старого памятника позволит жителям почтить память летчицы, возложить цветы.

На ближайшей встрече с жителями Летного городка обсудят инициативу по переносу монумента в областной центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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