Полицейские нашли у саратовца дома плантацию конопли, ружье и наркотики

4 Февр. 2020 2020-02-04T16:27:32+03:00

Заботливый ботаник приготовил для защиты своей оранжереи не «воздушку», а вполне серьезный арсенал

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В одном из частных домов Саратовского района оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД региона вместе с полицейскими при силовой поддержке спецподразделения «Гром» наркоконтроля задержали 47-летнего саратовца.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, у мужчины изъяли около 1,5 кг марихуаны, 430 кустов конопли, а также огнестрельное помповое ружье и 11 патронов к нему.

Гражданин пытался заверить правоохранителей, что нашел оружие на улице, а взял себе с мотивом «вдруг пригодится».

На мужчину завели уголовное дело, избрана мера пресечения: арест.

ИСТОЧНИК KP.RU