2020-02-04T16:12:33+03:00
Общество

Более 1,2 тыс. водителей не уступили дорогу пешеходам в Саратове

Шоферам вручили памятники
Ольга Симонова
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Фото городской ГИБДДФото городской ГИБДД
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В Саратове сотрудники городской ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Внимательный водитель». В рамках акции они останавливали автомобилистов и вручали им памятки с правилами поведения при приближении к пешеходному переходу.

Фото городской ГИБДД

Фото городской ГИБДД

- Всего за январь инспекторы ДПС выявили 1 220 водителей, которые не уступили пешеходам, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

Дорожные полицейские напомнили, что пешеходы имеют преимущество при переходе дороги не только на зеленый сигнал светофора, но и по «зебре». Водители обязаны уступить тем людям, кто уже ступил на проезжую часть.

Если автомобилист решит не уступать пешеходу, то получит штраф от 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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