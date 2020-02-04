Прокуратура Хвалынска помогла предпринимателям получить 2 млн рублей долгов
Деньги задолжали местные муниципальные учреждения
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Прокуратура Хвалынска помогла предпринимателям получить от местных муниципальных учреждений почти 2 млн рублей долгов.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, деньги недодали по контрактам по поставке продуктов питания, хозяйственных товаров и тепловой энергии, а также по вывозу снега, мусора и промышленных отходов.
Бизнесмены выполнили свои обязательства, однако расчет получили только после внесенных представлений в адрес заказчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU