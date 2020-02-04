2020-02-04T15:42:58+03:00
Общество

В детские сады Саратовской области поступило 360 картин

Реализуется социальный проект «Мировая живопись детям»
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Детские сады в 20 районах Саратовской области получили репродукции картин по трем темам: «Зима-чародейка», «В мире сказок и былин» и «Золотые слова: «Хлеб — всему голова!»: всего 360 картин.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, такая возможность появилась благодаря реализации соцпроекта «Мировая живопись детям».

Также педагоги получили 600 экземпляров методических пособий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове из-за опиловки деревьев отменяются ночные рейсы трамвая №3
Рецидивист из Саратова обокрал чужой банковский счет на 7,3 тыс. рублей
В Саратове трамваи №11 один вечер будут ходить по измененному расписанию
Михаил Исаев с саратовцами осмотрели памятник летчице Марине Расковой
В энгельсской администрации прокомментировали жалобы на привлечение школьников к уборке детсада
Полицейские нашли у саратовца дома плантацию конопли, ружье и наркотики
Довыборы в Саратовскую облдуму назначены на 17 мая
В Саратове предложено снизить размеры компенсаций обманутым дольщикам
Более 1,2 тыс. водителей не уступили дорогу пешеходам в Саратове
Прокуратура Хвалынска помогла предпринимателям получить 2 млн рублей долгов
В школах Вольска и Балакова продлили карантин
В детские сады Саратовской области поступило 360 картин
Анастасия Халиуллина отправится на «Лыжню России» в Базарном Карабулаке
Закладчица героина из Саратова проведет пять лет в колонии
В срыве сроков восстановления перекопанных улиц в «Т Плюс» обвинили подрядчиков
В Саратове мужчина до смерти забил мать, требуя денег на алкоголь