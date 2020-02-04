В детские сады Саратовской области поступило 360 картин

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:42:58+03:00

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Детские сады в 20 районах Саратовской области получили репродукции картин по трем темам: «Зима-чародейка», «В мире сказок и былин» и «Золотые слова: «Хлеб — всему голова!»: всего 360 картин.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, такая возможность появилась благодаря реализации соцпроекта «Мировая живопись детям».

Также педагоги получили 600 экземпляров методических пособий.

ИСТОЧНИК KP.RU