В детские сады Саратовской области поступило 360 картин
Реализуется социальный проект «Мировая живопись детям»
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Детские сады в 20 районах Саратовской области получили репродукции картин по трем темам: «Зима-чародейка», «В мире сказок и былин» и «Золотые слова: «Хлеб — всему голова!»: всего 360 картин.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, такая возможность появилась благодаря реализации соцпроекта «Мировая живопись детям».
Также педагоги получили 600 экземпляров методических пособий.
ИСТОЧНИК KP.RU