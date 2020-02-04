Мошенник из Саратова сумел избежать выплаты 250 тыс. рублей

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:29:00+03:00

Вместо этого он будет год ходить на исправительные работы

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В Кировском районе Саратова мужчина уклонился от выплаты штрафа.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП региона, гражданин был признан виновным в мошенничестве. Суд обязал его выплатить штраф 250 тыс. рублей.

Сначала мужчина добился рассрочки выплат. Однако даже в этом случае не стал погашать долг добровольно.

Судебный пристав направил в суд представление о замене наказания на более строгое. Теперь мужчина вынужден будет год ходить на исправительные работы и отдавать 15% своего заработка.

ИСТОЧНИК KP.RU