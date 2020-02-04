«Т Плюс» пообещало не устраивать раскопки на отремонтированных улицах

4 Февр. 2020 2020-02-04T15:23:08+03:00

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Сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции в «Т Плюс» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Павел Мигачев призвал организацию синхронизировать свою деятельность с работами по благоустройству городской среды, чтобы не допустить перекапывания недавно отремонтированных участков. Тем более, в планах работ по городской среде в этом году семь объектов.

Мигачев напомнил несколько случаев, когда вложенные в благоустройство города деньги фактически тратились впустую, после того как отремонтированные дороги и дворы вскрывали работники «Т Плюс».

Директор филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» Александр Шудегов сказал, что уже получил информацию от города по приведению дворов в порядок и попытался синхронизироваться. Также он отметил старание синхронизироваться с реализацией проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU