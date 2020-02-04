Спикер Облдумы отметил роль Арбитражного суда в решении проблем обманутых дольщиков
В Саратове состоялось совещание Арбитражного суда области, на котором были подведены итоги работы в 2019 году.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Областной думы, участие в совещании принял спикер Александр Романов.
По сего словам, Арбитражный суд можно считать «кузницей кадров». Он также отметил, что конструктивная работа властей и судебной системы служит повышению экономического потенциала и престижа области.
Особо Александр Романов отметил роль Арбитражного суда в вопроса восстановления справедливости для обманутых дольщиков.
- При рассмотрении споров, связанных с проблемой «обманутых дольщиков», суд встает на сторону граждан, которые выступают слабой стороной в отношениях с застройщиком, — уверен он.
ИСТОЧНИК KP.RU