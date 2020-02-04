2020-02-04T13:25:43+03:00
Общество

Спикер Облдумы отметил роль Арбитражного суда в решении проблем обманутых дольщиков

Суд встает на сторону граждан как слабой стороны
Екатерина Семенова
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Фото Саратовской областной думыФото Саратовской областной думы
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В Саратове состоялось совещание Арбитражного суда области, на котором были подведены итоги работы в 2019 году.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Областной думы, участие в совещании принял спикер Александр Романов.

По сего словам, Арбитражный суд можно считать «кузницей кадров». Он также отметил, что конструктивная работа властей и судебной системы служит повышению экономического потенциала и престижа области.

Особо Александр Романов отметил роль Арбитражного суда в вопроса восстановления справедливости для обманутых дольщиков.

- При рассмотрении споров, связанных с проблемой «обманутых дольщиков», суд встает на сторону граждан, которые выступают слабой стороной в отношениях с застройщиком, — уверен он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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