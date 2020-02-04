Саратовский СК продолжает акцию «75 шагов навстречу 75-летию Победы»

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:45:49+03:00

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В рамках акции «75 шагов навстречу 75-летию Победы» сотрудник СК вместе с дочерью рассказал ученикам школы о легендарной 14-й военной школе пилотов, действовавшей в их городе в годы Великой Отечественной войны.

Следственным комитетом Российской Федерации в преддверии праздника Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов проводится акция «75 шагов навстречу 75-летию Победы». Цель мероприятий, проводимых в рамках данной акции, — увековечить подвиг людей, бесстрашно вставших на защиту нашей Родины, защитивших ее порой ценой собственной жизни, рассказать о легендарных событиях военных лет.

Дочь руководителя следственного отдела по городу Энгельс следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области ученица 6 «Е» класса МБОУ «СОШ №1 Энгельса» Екатерина Харламова, проникшаяся идеей данной акции, подготовила исследовательскую работу под названием: «Зачем храним мы память о Войне?». С данной работой она совместно со своим отцом Петром Харламовым выступила перед одноклассниками.

В начале выступления Екатерина Харламова прочитала стихотворение поэта Бориса Морозова, давшего ей вдохновение на проведение исследования:

Зачем храним мы память о Войне?

Она взрывает горести былого,

Те страшные следы насилья злого,

Сегодня ненавистные вдвойне!

Зачем нам знать героев имена,

Зачем хранить надгробия и стелы,

Кому та Книга Памяти нужна

И почему тех лет знамёна целы?

В России память о Победе свята.

Семь миллионов полегли в боях!

Ни в чём моя страна не виновата,

Всю тяжесть битвы на себя приняв.

Есть под Москвою братские могилы,

А в каждой школе воинский музей.

Там школьники с любовью сохранили

На память для родных и для друзей

Шинель бойца и котелок пробитый,

Награды, что бойцу дала страна,

Правдивую историю событий,

Защитников отчизны имена.

Во все века народу и стране

Необходима память о Войне!

Легендарным местом в городе Энгельсе является действовавшая в годы Великой Отечественной войны 14-я военная школа пилотов.

Строительство школы началось в сентябре 1930 года. Первые курсанты прибыли в школу 15 января 1932 года. Уже 16 февраля 1932 года с аэродрома города Энгельса в небо взлетел первый самолет. Именно здесь были сформированы три женских авиационных ночных бомбардировочных полков, называемых фашистами «Ночные ведьмы».

586-й истребительный полк под командованием Татьяны Казариновой. В распоряжении данного полка были истребители ЯК-1. Боевой путь полка прошел через Сталинград, Воронеж, Белоруссию и так до Австрии.

587-й авиаполк пикирующих бомбардировщиков под командованием Марины Расковой. Летали на самолетах ПЕ-2 (по прозвищу «Пешка»). Полк воевал за Сталинград, Белоруссию, Прибалтику и Восточную Пруссию.

588-й ночной бомбардировочный авиаполк. На вооружение полка поступали самолеты У-2 (ПО-2), также называемые «кукурузник», или, по-женски мило, «уточка». Полк проявил себя грозной силой в боях за Кавказ, Крым. Воевал в Белоруссии и Польше.

Летчиц «ночного» 588-го полка фашисты боялись, как огня. Самолеты У-2, на которых летали девушки-пилоты, немцы поначалу дразнили «русской фанерой», но вскоре им пришлось изменить свое мнение. Машина, конечно, не самая надежная. Из-за маленькой скорости и низкой высоты полета ее можно было сбить пулеметом с земли. Зато легкая, бесшумная и маневренная. Этакий самолет-невидимка, особенно при осуществлении ночных авианалетов. В любую погоду и время суток наши У-2 бомбили врага. Продвигались все дальше в немецкий тыл. Полк записал на свой счет уничтожение складов боеприпасов, горючего, а также разрушенные переправы, эшелоны, автомашины.

Существует много версий, почему именно женские полки называли «ночные ведьмы». Так, по одной из них, первыми прозвали женский полк немцы за то, что на подлете в ночное время с приглушенными двигателями шум самолета напоминал им свист метлы. По другой версии за то, что у наших отчаянных «фурий» вовсе отсутствовал страх и какая-то даже мистическая удачливость присутствовала. В третьей вовсе доходило до абсурда: фашистам казалось, что «ведьмы» могут обнаружить их даже по огоньку папиросы!

Как результат, в годы войны Энгельсская школа пилотов подготовила и отправила на фронт 14 авиационных полков, включая три женских, более 3 тыс. летчиков. За четыре года существования полка «ночные ведьмы» произвели 23 672 боевых вылета. Эти пилоты учились летать на нашей родной саратовской земле!

ИСТОЧНИК KP.RU