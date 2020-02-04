Директор штрафстоянки в Саратове: Мы по городу просто так не ездим, только по запросу ГИБДД

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:35:31+03:00

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Штрафстоянка на Симбирской, 36 в Саратове может вместить порядка 70 автомобилей. Сейчас их тут не более десятка. В этом корреспондент «КП-Саратов» убедился 4 февраля при посещении объекта в сопровождении замминистра транспорта Ивана Козаченко.

Стоянка находится на улице Симбирская, в самом центре СаратоваФото: Марина Новопашина

Ежедневно в городе работает до семи эвакуаторов. В среднем за день сюда привозят на хранение три машины.

Эвакуация автомобиля на стоянку стоит 2 149,2 рубля, а час стоянки там — 39,8 рубля.

По словам Козаченко, в Саратове в прошлом году эвакуация не осуществлялась совсем. С 17 января начала работать система эвакуации. Сотрудники ГИБДД, по словам Козаченко, стараются применять эту меру к нарушителям в крайнем случае.

Как рассказал представитель ООО «Межрегиональный третейский арбитраж», которое выиграло право на работу эвакуаторов, Игорь Косоруков, есть возможность оплатить наличным и безналичным расчетом. Авто на стоянке находятся под круглосуточной охраной.

Эвакуированные тачки ждут хозяевФото: Марина Новопашина

По словам Косорукова, сейчас имеется достаточное количество техники для эвакуации машин нарушителей. По городу его авто не курсируют, только по запросу ГИБДД на место выезжает эвакуатор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/758658" frameborder="0"></iframe> Представитель штраф-стоянки в Саратове рассказал о работе объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU