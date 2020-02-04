Директор штрафстоянки в Саратове: Мы по городу просто так не ездим, только по запросу ГИБДД
Штрафстоянка на Симбирской, 36 в Саратове может вместить порядка 70 автомобилей. Сейчас их тут не более десятка. В этом корреспондент «КП-Саратов» убедился 4 февраля при посещении объекта в сопровождении замминистра транспорта Ивана Козаченко.
Стоянка находится на улице Симбирская, в самом центре СаратоваФото: Марина Новопашина
Ежедневно в городе работает до семи эвакуаторов. В среднем за день сюда привозят на хранение три машины.
Эвакуация автомобиля на стоянку стоит 2 149,2 рубля, а час стоянки там — 39,8 рубля.
По словам Козаченко, в Саратове в прошлом году эвакуация не осуществлялась совсем. С 17 января начала работать система эвакуации. Сотрудники ГИБДД, по словам Козаченко, стараются применять эту меру к нарушителям в крайнем случае.
Как рассказал представитель ООО «Межрегиональный третейский арбитраж», которое выиграло право на работу эвакуаторов, Игорь Косоруков, есть возможность оплатить наличным и безналичным расчетом. Авто на стоянке находятся под круглосуточной охраной.
Эвакуированные тачки ждут хозяевФото: Марина Новопашина
По словам Косорукова, сейчас имеется достаточное количество техники для эвакуации машин нарушителей. По городу его авто не курсируют, только по запросу ГИБДД на место выезжает эвакуатор.
Представитель штраф-стоянки в Саратове рассказал о работе объекта.
ИСТОЧНИК KP.RU